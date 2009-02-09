Более 20 тысяч книг из 25 стран мира представят на шестнадцатой международной книжной выставке-ярмарке в Минске

Впервые в ней примут участие Азербайджан, Эстония, Болгария, Бельгия, Венгрия, Иран и Корея. Почетный гость праздника в нынешнем году – Казахстан. Торжественное открытие национального стенда этой республики пройдет в первый день ярмарки. А уже 15 февраля издательства этой страны передадут национальную литературу Министерству информации Беларуси, посольству Казахстана и Казахскому культурному центру в Беларуси.