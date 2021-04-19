Более 20 клёнов и лип. В Марьиной Горке высадили аллею «Мы вместе»

Новости Беларуси. Аллею «Мы вместе» высадили в Марьиной Горке в рамках республиканского субботника, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более двух десятков кленов и лип появилось в микрорайоне Новая Заря благодаря слаженному труду учащихся местного колледжа, представителей профсоюзов и ветеранских организаций. Молодые деревца дополнили уже существующую аллею, которая появилась в Марьиной Горке в 2019-м.

Людмила Гулякевич, председатель Пуховичского районного объединения организаций профсоюзов:

Конечно хотим, чтобы наш город был красивый. И мы прикладываем все усилия для того, чтобы наши жители и гости нашего города могли с великим удовольствием прийти в этот сквер, отдохнуть.

Кроме того, волонтеры движения «Доброе сердце» активно благоустраивают святыни. В Марьиной Горке таким культовым сооружением является собор Святого благоверного князя Александра Невского. Молодые люди следят за чистотой территории, а в 2020 году высадили здесь прихрамовую аллею.

Наталья Мухортых, заместитель директора Марьиногорской гимназии:

Это место, конечно, визитная карточка нашего города, потому что когда в него приезжают, едут в наш городок – сразу видят этот храм. Поэтому для нас это тоже очень важное место, для наших ребят в том числе, потому что они его видят ежедневно в окнах своей школы.