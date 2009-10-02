Более 2 тысяч человек примут участие в марафонском забеге

Профессиональные спортсмены и любители бега из Беларуси, России, Украины выйдут на марафонскую дистанцию 3 октября в Малорите.

Осенний забег в Брестской области традиционно проводится в программе празднования Дня города. В нынешнем году марафону на классическую дистанцию 42 км 195 м будет дан старт уже в 26 раз.

По уже сложившейся традиции откроют соревнования воспитанники детских садов - малыши пробегут посильную для них дистанцию. Состоятся забеги на 2000 м, 15 км, пройдет чемпионат Брестской области по эстафетному бегу. Трасса марафона проложена через весь город, поэтому жители Малориты и гости смогут поддержать спортсменов.

Новинка нынешнего праздника - шоу парашютистов, которое будет организовано на городском стадионе после финала Кубка района по футболу.

Помимо многочисленных спортивных мероприятий гостей и жителей города в этот день ожидает большая концертная программа. Также пройдет чествование лучших хлеборобов района, свои ряды развернет сельскохозяйственная ярмарка, сообщает БЕЛТА.