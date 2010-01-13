Более 175 тысяч новых рабочих мест планируется создать в Беларуси до конца года

На эти цели потратят почти 200 миллиардов рублей. В прошлом году госпрограмма содействия занятости уже прошла внеплановую проверку на прочность. Правительство ставит очередные задачи: оптимизировать трудовой рынок к новым условиям.

В этом году большинство госпрограмм подводит свои итоги. О результатах проделанной глобальной работы по трудоустройству говорит хотя бы тот факт, что сегодня в правительстве обсуждали, в основном, оставшиеся нюансы.

Речь о традиционно неконкурентоспособных представителях трудового рынка. Без господдержки они не останутся. Это, в первую очередь, молодежь без образования и длительно неработающие. На 20% поднимут дотации под организацию рабочих мест для инвалидов. А вот к условиям любого труда в этом году – особое внимание.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

– 2010 год – Год качества, поэтому акцент должен быть сделан не столько на сохранении занятости на неэффективных работающих предприятиях, сколько на их модернизации, реструктуризации, переподготовке работников и создании альтернативных рабочих мест. А так же и за счет программы занятости, начальная финансовая поддержка развития нового дела для безработных.

Среди безработных есть и люди с высшим образованием. Для них и не только дополнительно рассмотрят возможности открытия своего дела. В перспективе – создание специальных кооперативов. Обозначены и первые цифры: 671 потенциальный индивидуальный предприниматель получит финансовую поддержку. Для предприятий же расширить штат сотрудников станет дешевле. Новые производственные площади под создание рабочих мест можно оформить абсолютно бесплатно. Соответствующий Указ был подписан еще в октябре.

И все же биржи труда без работы не останутся. Хотя за пособием обратится не более 1,5% экономически активных белорусов. Именно на этой отметке к концу года по прогнозам установится уровень регистрируемой безработицы.