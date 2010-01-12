Более 175 рабочих мест планируется создать в Беларуси в этом году

Такие задания установлены госпрограммой содействия занятости населения на 2010, и о ее выполнении пойдет сегодня речь в Правительстве.В числе основных направлений – занятость населения в сельской местности, малых, средних городах и регионах с высоким уровнем безработицы. Осваивать новые специальности направят более 26 тысяч человек, из них не менее 45% – по заказам организаций. К концу этого года уровень безработицы в стране должен быть до полутора процентов от численности экономически активного населения.