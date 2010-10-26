Более 160 новых объектов торговли и общепита открылись в Минске в 2010 году

Теперь шоппинг с современным акцентом можно устроить на 36 000 кв. метрах магазинов-новостроек.

Помимо мелких универмагов шаговой доступности, открылись двери и крупных гипермаркетов, торговых и бизнес-центров. Приоритетом на ближайшее время станет застройка молодых районов.

Алексей Романов, исполняющий обязанности начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

В 4 квартале мы планируем получить дополнительных торговых площадей еще порядка 13 000. Подавляющее большинство торговых объектов, а именно, магазинов шаговой доступности, открываются в строящихся микрорайонах: Фрунзенский, Московский и Ленинский.