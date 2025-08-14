Более 1,2 млн тонн зерна заготовили в Минской области – зерносушильные комплексы работают почти 24/7

В уборочную кампанию активно задействованы комбинаты хлебопродуктов, куда с полей поступает урожай для хранения и переработки. Зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглосуточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В уборочную кампанию активно задействованы комбинаты хлебопродуктов, куда с полей поступает урожай для хранения и переработки. Зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглосуточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На элеваторах и зернотоках трудятся в несколько смен. Так, Борисовский комбинат хлебопродуктов в сутки принимает около шести тысяч тонн зерна. Максимум – до 9 тысяч тонн. Сырье дорабатывают, чистят и сушат, а также проверяют качество. Специалисты берут предварительный анализ по разным показателям. После получения результатов урожай отправляют на хранение.
На Борисовском предприятии оборудовано четыре элеватора для продовольственного и фуражного зерна. В этом сезоне планируют заготовить более 100 тысяч тонн.
Ольга Шкороденок, начальник отдела заготовки зерна и продаж комбикормовой продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:
Зерно поступает из 16 районов Минской области. Госзаказ у нас составляет 100 600 тонн. На сегодня заготовлено порядка 25 тысяч, то есть 25 % от плана. Наиболее активный – Несвижский район. Из 14 тысяч госзаказа они уже заготовили 48 %. Зерно идет хорошего качества. Прежде чем попасть в элеватор, оно проходит лабораторию.
Николай Волковец, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Перебоев нет, с поля сразу принимаем машины, машины везем сразу на элеватор. У нас есть своя макаронная фабрика, у нее мощность – 140 тонн в сутки, также у нас мучные изделия, мука фасованная (килограммам-два), еще у нас есть полуфабрикаты.
В закромах центрального региона уже более 1,2 миллиона тонн зерна. Амбициозная задача Минской области – получить три миллиона тонн зерновых, включая рапс и кукурузу.