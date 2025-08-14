Более 1,2 млн тонн зерна заготовили в Минской области – зерносушильные комплексы работают почти 24/7

В уборочную кампанию активно задействованы комбинаты хлебопродуктов, куда с полей поступает урожай для хранения и переработки. Зерносушильные комплексы Минской области работают почти круглосуточно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На элеваторах и зернотоках трудятся в несколько смен. Так, Борисовский комбинат хлебопродуктов в сутки принимает около шести тысяч тонн зерна. Максимум – до 9 тысяч тонн. Сырье дорабатывают, чистят и сушат, а также проверяют качество. Специалисты берут предварительный анализ по разным показателям. После получения результатов урожай отправляют на хранение.

На Борисовском предприятии оборудовано четыре элеватора для продовольственного и фуражного зерна. В этом сезоне планируют заготовить более 100 тысяч тонн.