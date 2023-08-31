Более 1100 населённых пунктов Беларуси остались без света

Новости Беларуси. Лето прощается с Беларусью капризной погодой. После изнурительной жары в ряде регионов накануне прошли сильные дожди с мощными порывами ветра. Местами его скорость достигала 27 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее пострадали Минская, Гродненская и Витебская области. Грозовые перенапряжения, падение веток и деревьев, повредивших опоры и провода, привели к отключению энергоснабжения более чем в 1 100 населенных пунктах. В некоторых из них восстановительные работы продолжаются и сейчас. Для обеспечения электроснабжения потребителей задействованы 650 человек и 270 единиц техники.