Более 100 ролей за 40 лет жизни на сцене

Народный артист СССР Николай Караченцев сегодня отмечает юбилей творческой жизни.

Балагур Василий из "Белых рос", "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене". Каждая роль Караченцова сопровождали народная любовь и признание. Не так давно актер попал в аварию - состояние актера до сих пор не стабильно.

В нужное время и в нужном месте. Так оказался молодой Караченцов в театре "Ленком". Амбициозного и экспрессивного выпускника школы -студии МХАТ режиссер Марк Захаров заприметил сразу. Первые роли стали главными.

Грустное кино с элементами комедии снимали, как известно, в Гродно. "Белые росы" стали для Караченцова не только первым знакомством с Беларусью, но и начальной ступенькой карьеры в кино.

Наломать дров на съемочной площадке Николай даже не пытался. Балагура Василия играл пунктуальный актер ленкомовской закваски. Сначала под руководством Караченцова прогоняли мизансцену самостоятельно – потом показывали режиссеру. Отработанная актером схема работала без претензий коллег.

Испепелить актера, как бы не было больно об этом говорить – помог отнюдь не театр, а несчастный случай. Авария и кома – не позволили Николаю полноценно отмечать этот день вместе с нами. Очистить душу и увидеть жизнь без фанфар - с такой целью, по мнению актера, ему ниспослал испытания Бог. Остается только вера – ничто не будет забыто.

