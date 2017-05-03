Более 100 парней и девушек принимают участие в слете молодежных отрядов охраны правопорядка в Могилеве

Новости Беларуси. Попробовать себя в роли водолаза и спасателя МЧС. Такую уникальную возможность получили в Могилеве участники слета молодежных отрядов охраны правопорядка. Сюда приехали более 100 юношей и девушек со всей страны. Сначала они смотрели за действиями профессионалов, а после теория сменилась практикой: погружением в воду, спасательными работами на высоте, ликвидацией последствий дорожных и химических аварий.

В такой подготовке ежегодно задействованы более полутора тысяч человек. Самую большую помощь они оказывают летом – несут дежурства и отслеживают ситуацию с лесными возгораниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лазаревич, студент Витебской академии связи:

Я участвую в организации МОП уже год. Мне это дает преимущества по учебе, мне это самому интересно.

Мария Дичко, студент Белорусской сельскохозяйственной академии:

Нам рассказывали очень полезные вещи о том, что если, к примеру, в бытовых условиях мы столкнемся с радиацией, что нужно будет предпринять в первую очередь.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС:

У этих ребят действительно есть преимущества при поступлении в Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это важно для них. Но, честно говоря, для нас куда важнее, чтобы они знали, как действовать в случае той или иной ситуации, рассказывали своим родным и близким. Если при этом они еще и захотят выбрать именно вуз МЧС и связать свою судьбу с МЧС, мы, конечно же, будем рады.