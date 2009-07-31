Более 100 красавиц пришли в первый день кастинга «Мисс Интерконтиненталь-2009»

Кастинг на международный конкурс проходит в Национальной школе красоты в Минске.

В состав жюри вошли директор Национальной школы красоты Ольга Сережникова, режиссер-постановщик финального шоу «Мисс Интерконтиненталь-2009» Наталья Петухова, народный артист Беларуси Василий Раинчик, «Мисс фото – 2006» Ольга Богатыревич, исполнительный продюсер телеканала ОНТ Алексей Адаренко.

– Самый главный критерий при отборе – естественная красота. Составить портрет потенциальной победительницы очень сложно. Девушка в первую очередь должна обладать внутренней красотой, должна любить себя со всеми достоинствами и недостатками, – сказала режиссер-постановщик шоу Наталья Петухова.

Попробовать силы могут незамужние гражданки Беларуси от 18 до 25 лет ростом не ниже 175 см. На кастинг они должны взять «девичий набор», т.е. купальник, туфли на высоком каблуке, паспорт и заколку для волос.

У желающих, которые по каким-либо причинам не смогли поучаствовать в кастинге 31 июля, еще есть шанс попытать удачу 1 августа. А через неделю жюри и представители Всемирной организации красоты назовут имя белорусской участницы на финале конкурса «Мисс Интерконтиненталь-2009», который состоится 27 сентября в футбольном манеже, сообщает БЕЛТА.