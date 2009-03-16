Более 100 человек приняли участие в шествии легионеров СС и их сторонников в центре Риги

Несмотря на то, что в большинстве стран ЕС даже попытка реанимировать фашизм приравнивается к уголовно наказуемому деянию, а рижская дума запретила в этом году шествие легионеров СС по улицам латышской столицы, печальная традиция была продолжена.

Путь им преградили несколько десятков антифашистов. Полиции удалось предотвратить серьезные столкновения. Однако были задержаны 13 человек. Латвия ежегодно тратит большие деньги на создание положительного образа страны в мире. Но день 16-е марта по-прежнему остается одной из самых узнаваемых ее визитных карточек – когда в самом центре Европы бывшие легионеры СС и их последователи открыто отстаивают идеологию фашизма.

Традиционное богослужение в главном соборе латвийской столицы – Домском – под звуки знаменитого органа, потом – торжественное шествие и возложение цветов к памятнику Свободы. Уже почти два десятка лет этот ритуал бывших легионеров СС остается неизменным, несмотря на возмущенную реакцию общественности и действия антифашистов.

Латышский легион СС был сформирован в 1943-м году по личному приказу Гитлера и известен участием как в боевых операциях, так и в карательных. После обретения республикой независимости историю Второй мировой не раз переписывали. Памятники советским воинам и братские могилы в Латвии регулярно подвергаются нападениям вандалов. Легионеры, воевавшие на стороне нацистов, признаются народными героями. А ветераны не могут без опаски одевать боевые награды. По Латвийским законам они считаются советской символикой и официально запрещены.

Вот уже несколько лет официальные власти республики не принимают участия в мероприятиях легионеров – Европа однозначно дала понять, что Нюрнбергский процесс – это окончательное решение вопроса кто прав и кто не очень во второй мировой войне. Тем не менее, политики время от времени, не прочь сыграть на ностальгии латышей. Так, мэр Риги, Янис Биркс накануне призвал всех учителей страны "правильно и грамотно" разъяснять значение 16-го марта ученикам, чтобы дети знали правду о латышском легионе. А это значит, что пронацистские настроения в Латвии никто не собирается сводить на нет и в следующем году в этот день все повторится сначала.