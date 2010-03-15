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Более 10 тысяч немецких налоговых уклонистов явились с повинной

15 марта 2010 15:37
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Больше всего неплательщиков заявили о себе в Баден-Вюртемберге, затем идут Северный Рейн-Вестфалия и Бавария.О том, сколько налогов удалось вернуть в казну, точно не известно. Однако ранее сообщалось, что речь идет о сотнях миллионах евро. Волну добровольных заявлений со стороны неплательщиков вызвало решение правительства Германии приобрести диск с ворованными данными. На носителях находится информация о счетах налоговых уклонистов, которые хранят свои сбережения в швейцарских банках.
# общество

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