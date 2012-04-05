Более 10 тысяч абитуриентов зарегистрировались на собеседование в вузах

Новости Беларуси. На собеседование в белорусские вузы зарегистрировалось более 10 тысяч абитуриентов. Лидером среди специальностей по традиции стала группа «правоведение, экономическое право и государственное управление». Далее в списке – «международные отношения и международное право», «таможенное дело», «журналистика».

Не обошлось нынче и без «двойников» – абитуриентов, которые пытались зарегистрироваться на одну и ту же специальность в нескольких учебных заведениях. Обнаружен 91 такой нарушитель.

Собеседование начинается 5 апреля и продлится до конца месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.