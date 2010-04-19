Бойцы спецназа и сотрудники КГБ отработали приемы защиты белорусской границы

На белорусско-литовской границе трое бандитов, которые только совершили теракт где-то на просторах России, пытаются через Беларусь попасть в Евросоюз. На пункте пропуска «Каменный лог» преступная группа берет в заложники персонал заставы. Ситуация вымышленная, но люди в военной форме разыграли ее максимально правдоподобно.

Главные участники этой учебной операции – бойцы Отдельной службы активных мероприятий. Сокращенно – ОСАМ. Это одно из самых закрытых и неприметных спецподразделений страны. Его задача как раз и состоит в том, чтобы бороться вот с такими нештатными ситуациями в приграничной полосе.

Переговоры с террористами журналистам снимать не разрешили. Публичной была только самая активная фаза учений – штурм и освобождение заложников. Все это прошло за считанные секунды.

Алексей Кадацкий, заместитель начальника главного оперативного управления Госпогранкомитета Беларуси:

– По ходу осуществлялось практическое развертывание оперативного штаба. Данный штаб действовал в учебной обстановке. Руководил проведением этих спецмероприятий. В принципе, цели и задачи достигнуты.

Каменный лог на время операции полностью не перекрывали. Так что пока в одной части пункта пропуска звучали выстрелы, в другой люди дожидались проверки паспортов. Этой ночью действовать в экстремальных ситуациях учились не только штурмовики из элитных спецподразделений, но и рядовые сотрудники заставы.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси:

– Здесь отработались совместные действия, уровень взаимодействия, ведения специальных мероприятий. Так, чтобы можно было по этому алгоритму совершенствовать работу, как в пунктах пропуска, так и на границе в целом.

Осенью здесь же – в Каменном логе – могут пройти уже международные антитеррористические учения. Погранкомитет Беларуси планирует пригласить литовские спецслужбы.

Алексей Адашкин, Александр Миранович, телекомпания СТВ.