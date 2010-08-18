Бой «зарплатам в конвертах»: в решительное наступление перешли сотрудники Госконтроля

В Беларуси начинает работу межведомственная рабочая группа. Задача выявить недобросовестных нанимателей, которые скрывают собственные доходы и платят зарплату сотрудникам в конвертах.

Едва в Бресте забыли о громких делах швейников (сокрытие доходов, неучтенная продукция, зарплата в конвертах), как в городе над Бугом снова возбуждено сразу 3 уголовных дела. Директора швейной фирмы, международных грузоперевозок и производства изделий из ПВХ предпочти работать в тени. Низкий уровень зарплат и многочисленные жалобы вызвали подозрение.

Юрий Демко, начальник следственного отдела управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Брестской области:

По бухгалтерскому учету отражалось меньше, чем выплачивалось на самом деле.

Директорам фирм за «теневую экономику» придется рассчитаться по закону — до 5 лет лишения свободы. Сотрудники фирм тоже оказались далеко не в выигрыше.

Зарплата в конвертах — мина замедленного действия. Это на первый взгляд махинации начальника могут показаться заманчивыми — не надо платить подоходный налог. Но в действительности у зарплаты в конвертах черные перспективы.

Таким работникам невыгодно болеть, рожать детей или ухаживать за больным членом семьи. Пособие рассчитывается с учетом заработка. Вряд ли станут наниматели доплачивать за длительную болезнь. Можно остаться вовсе без денег. Под вопросом отпускные. Но самый большой минус — маленькая пенсия в будущем.

Елена Клочко, первый заместитель начальника Брестского областного управления фонда социальной защиты:

Такие случаи есть – при оформлении на пенсию они обращаются в суд и другие органы финансовых расследований и говорят: я получал на самом деле больше, почему у меня такая маленькая пенсия.

Всю прелесть тайного конверта Федор ощутил сполна. Лицо не показывает, но уверено утверждает: «серый» заработок — социальный капкан. Сам попал — едва выбрался.

Фёдор, потерпевший:

Получал половину зарплаты в конверте, другую на карточку. Случились времена, и начальник перестал мне платить деньги, которые были в конверте. Юридически я не мог ничего доказать, так как был оформлен на минимальную ставку.

Зарплата в конвертах — это еще непоступление в бюджет страны налогов и платежей. Вывести нечистых на руку нанимателей на чистую воду намерена межведомственная рабочая группа. Особое внимание уделят малым предприятиям.

Алла Миколуцкая, начальник Главного управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

4 млн. 580 тысяч экономически активного населения у нас и 9.7% — 446 тысяч — получают доходы ниже бюджета прожиточного минимума. Эта группа должна изучить ситуацию и дать оценку, что надо изменить.

Мода на зарплату в конвертах пройдет и тогда, когда сами работники осознают, что экстрим получения таких денег не оправдан.