Бой в весовой категории 57 кг 150 г. Скотт Куигг (Англия) – Андрей Костин (Россия)

Скотт Куигг провел на профессиональном ринге 17 боев, во всех одержал победы. 12 побед были одержаны нокаутом. Является Интерконтинентальным чемпионом WBC, чемпион WBA, третий номер в рейтинге WBA, 21-й – в рейтинге WBC, 31-й – в рейтинге IBF.

Андрей Костин провел 33 боя, в 19 одержал победы. Пять из них – досрочно. Чемпион СНГ и славянских стран, претендент на титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, претендент на титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBC, претендент на титул JBU.

Победу в первом раунде техническим нокаутом одержал англичанин Скотт Куигг.