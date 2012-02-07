Прямой эфир

Бой в весовой категории 57 кг 150 г. Скотт Куигг (Англия) – Андрей Костин (Россия)

07 февраля 2012 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скотт Куигг провел на профессиональном ринге 17 боев, во всех одержал победы. 12 побед были одержаны нокаутом. Является Интерконтинентальным чемпионом WBC, чемпион WBA, третий номер в рейтинге WBA, 21-й – в рейтинге WBC, 31-й – в рейтинге IBF.

Андрей Костин провел 33 боя, в 19 одержал победы. Пять из них – досрочно. Чемпион СНГ и славянских стран, претендент на титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBO, претендент на титул Интерконтинентального чемпиона по версии WBC, претендент на титул JBU.

Победу в первом раунде техническим нокаутом одержал англичанин Скотт Куигг.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 февраля 2012 07:26

200 лет исполняется со дня рождения Чарльза Диккенса

07 февраля 2012 06:06

В Осло проходят последние слушания перед началом суда над Андресом Брейвиком

07 февраля 2012 06:02

Победителей конкурса «Искусство книги-2012» наградят в Национальной библиотеке