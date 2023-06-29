Богданов рассказал, будет ли продлена скидка в торговых сетях для уязвимых слоёв населения

Новости Беларуси. В Беларуси ситуация в торговле, в том числе ценообразование, под контролем. Особое внимание и поддержку оказывают уязвимым слоям населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговые сети в очередной раз продлевают скидку в 10 % на ряд товаров для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных граждан.

Допсоглашение подписали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Впервые договор с ритейлерами был заключен в начале 2022 года и с тех пор не прекращает свое действие. За это время было выдано порядка миллиона 700 дисконтных карт, а общая сумма скидки составила более 37 миллионов рублей. Условия и перечень товаров остались неизменными. В списке хлеб, мука, некоторые крупы, макаронные изделия, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и другие товары.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Очередные переговоры, которые мы вели с торговыми организациями на предмет продления скидки, были очень сложными и дискуссионными. Многие компании сомневались, смогут ли они выдержать, действительно, скидки большие предоставляются. Смогут ли они выдержать нагрузку эту. Но эти корректировки, которые были внесены в 713-е постановление, которое способствует стимулированию большего объема продажи белорусской продукции, слегка увеличивает доходность торгового звена, они позволили переломить чашу весов на то, чтобы согласиться, продлить эту систему скидок для социальных слоев населения.