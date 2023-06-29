Богданов рассказал, будет ли продлена скидка в торговых сетях для уязвимых слоёв населения
Новости Беларуси. В Беларуси ситуация в торговле, в том числе ценообразование, под контролем. Особое внимание и поддержку оказывают уязвимым слоям населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торговые сети в очередной раз продлевают скидку в 10 % на ряд товаров для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и малообеспеченных граждан.
Допсоглашение подписали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Впервые договор с ритейлерами был заключен в начале 2022 года и с тех пор не прекращает свое действие. За это время было выдано порядка миллиона 700 дисконтных карт, а общая сумма скидки составила более 37 миллионов рублей. Условия и перечень товаров остались неизменными. В списке хлеб, мука, некоторые крупы, макаронные изделия, мясо, молочные продукты, яйца, овощи и другие товары.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Очередные переговоры, которые мы вели с торговыми организациями на предмет продления скидки, были очень сложными и дискуссионными. Многие компании сомневались, смогут ли они выдержать, действительно, скидки большие предоставляются. Смогут ли они выдержать нагрузку эту. Но эти корректировки, которые были внесены в 713-е постановление, которое способствует стимулированию большего объема продажи белорусской продукции, слегка увеличивает доходность торгового звена, они позволили переломить чашу весов на то, чтобы согласиться, продлить эту систему скидок для социальных слоев населения.
Кроме того, МАРТ продолжит стимулирование продаж отечественной продукции. Уже разрабатывается проект нормативного правового акта, который будет регулировать расположение белорусских товаров на полках.