Боевое Содружество 2011: на полигоне Ашулук будут продемонстрированы возможности комплекса С-400

На Ашулук к этому моменту стянуто больше 2 тысяч военных и 25 подразделений войск противовоздушной обороны из России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Внушительные силы прибыли и из Беларуси — это три железнодорожных эшелона, истребители МИГ-29, а также расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук». По легенде, совместно с ракетчиками из Росии, Кыргызстана, Таджикистана и Армении, им поставлена задача отразить атаки террористических групировок. Роль условного проотивника здесь выполняют пятнадцать различных типов мишеней, в том числе парашютные.
На стрельбах будут продемонстрированы возможности новейшего комплекса С-400, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эта российская система может работать даже в ближнем космосе.