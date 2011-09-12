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Боевое Содружество 2011: на полигоне Ашулук будут продемонстрированы возможности комплекса С-400

12 сентября 2011 07:48
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Такое учение проходит раз в два года. И нынешнее — своего рода репетиция перед масштабными маневрами «Щит Союза- 2011», которые пройдут в России с 16 по 22 сентября.

На Ашулук к этому моменту стянуто больше 2 тысяч военных и 25 подразделений войск противовоздушной обороны из России, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

Внушительные силы прибыли и из Беларуси — это три железнодорожных эшелона, истребители МИГ-29, а также расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и «Бук». По легенде, совместно с ракетчиками из Росии, Кыргызстана, Таджикистана и Армении, им поставлена задача отразить атаки террористических групировок. Роль условного проотивника здесь выполняют пятнадцать различных типов мишеней, в том числе парашютные.

На стрельбах будут продемонстрированы возможности новейшего комплекса С-400, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Эта российская система может работать даже в ближнем космосе.

# общество

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