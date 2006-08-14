Бобруйск готовится встречать героев жатвы

Окончательные результаты уборочной кампании будут оглашены на фестивале-ярмарке тружеников села "Дожинки-2006" . В Бобруйске на центральной площади пройдет торжественная церемония чествования победителей жатвы этого года с участием главы государства. По этому случаю подготовлена большая концертная программа, в которой примут участие около 130 творческих коллективов и популярных исполнителей Беларуси, России, Украины, Польши, Молдавии, Германии, Латвии и Болгарии. Кроме того, на "Дожинках" будут работать "Подворья Могилевщины", которые расскажут о достижениях каждого из районов и городов области. Бобруйчане и гости города увидят праздничное шествие почетных гостей и участников фестиваля, марш-парад духовых оркестров, эстрадное шоу "Мода-2006". Все желающие смогут побывать в "Городе мастеров", на праздниках хлеба и пива и даже на поросячьих бегах.