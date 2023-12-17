БМЗ: как предприятие работает в условиях санкций и какой соцпакет предлагает завод – рассказал гендиректор

БМЗ – флагман отечественной металлургии. На заводе трудятся 10,5 тысячи человек, 30 % – женщины. Кстати, тех, кто из них в положении, уходят в декрет на втором месяце – это как раз про социальную политику предприятия. Поддерживают коллектив и финансово: 13-я зарплата уже выплачена. Сколько это в цифрах, как обстоять дела с импортозамещением и какие планы на 2024 год?

И сам собой напрашивающийся вопрос, что у стен флагмана отечественной металлургии делает вагончик с бобруйским зефиром. Спойлер: к зарплате заводчан имеет прямое отношение. Поговорили с директором БМЗ в программе «Неделя» на СТВ.

Как работает предприятие в условиях санкционного давления? Виктория Ходосок:

БМЗ, как и некоторые белорусские предприятия, почувствовал на себе санкционное давление. Как удалось сгладить это негативное влияние, с какими показателями завершается этот год и, вообще, завод рентабелен? Дмитрий Корчик, генеральный директор предприятия «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»:

Если говорить до всех этих ограничений, более 50 % нашего экспорта шло на европейский рынок, на рынок Америки. Стояла перед нами очень серьезная задача, каким образом перенаправить наши товарные потоки именно на новые рынки, заниматься очень серьезно диверсификацией, не только реализацией продукции, но и поставками сырья и материалов. Мы на сегодняшний момент уже прогнозируем окончание года с достаточно хорошими результатами. То есть мы по производству стали выйдем на 2 миллиона 310 тысяч тонн. Это прирост 15 % к уровню прошлого года. Увеличим объемы производства на 12 %, это по индексу физического объема. Увеличим экспорт нашего проката черных металлов. Виктория Ходосок:

Вы говорили, что 50 % шло на экспорт в европейские страны. А вот сегодня кто ваши партнеры? Дмитрий Корчик:

Основные партнеры – это Российская Федерация, страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточная Азия. Здесь я не буду скрывать – это тот же Иран, тот же Египет, куда мы поставляем. И расширяется круг этих стран. Виктория Ходосок:

А вот южнее по Африке что-нибудь есть уже? Дмитрий Корчик:

Есть! В этом году мы поставки туда не осуществляли, но это та же Кения.

Какая минимальная зарплата на предприятии и какой соцпакет предлагает завод? Виктория Ходосок:

Как кадрами завод обеспечен? Дмитрий Корчик:

На сегодняшний момент принимаем работников на наши предприятия. Особое уделяется молодым специалистом внимание. Виктория Ходосок:

Какая средняя зарплата у работников предприятия? И насколько она выросла в этом году? Дмитрий Корчик:

В этом году она выросла на 20 %. И по итогам года прогнозируется, наверное это будет минимальная цифра – 2 500 рублей.

Виктория Ходосок:

А вот расскажите про социальную политику, соцпакет предприятия. Вот поддержка будущих мам, 13-я зарплата. Дмитрий Корчик:

В коллективном договоре очень много чего расписано. Поддержка молодых мамы. С двух месяцев мы взяли на себя обязательство вместе с профсоюзами за счет предприятия. Именно оплачивается этот период, пока официально у мамы не пойдет декретный отпуск. Виктория Ходосок:

Расскажите про 13-ю зарплату. Дмитрий Корчик:

13-я зарплата, это, наверное, выплачиваемая в последние несколько лет. В этом году тоже принято решение о выплате этой 13-й зарплаты. Как раз к Рождеству, Новому году, чтобы люди могли хорошо отдохнуть. Имеется прибыль, имеется источник для поощрения людей. Поэтому мы с удовольствием это делаем.

Как обстоят дела с импортозамещением? Виктория Ходосок:

Перед всеми отраслями промышленности стоит задача по выпуску импортозамещающей продукции. Как вы с ней справляетесь? Дмитрий Корчик:

Если говорить про этот год, то в рамках нашей программы инновационного развития, именно БМЗ, мы сегодня освоили 128 новых марок стали. Это новые марки стали как для белорусской промышленности, так и для Российской Федерации. Каждый год у нас более инновационной продукции – более 20 %. Насколько активно завод участвует в политическое жизни страны? Виктория Ходосок:

Насколько активно завод участвует в политическое жизни страны. Закончилось выдвижение членов комиссий на выборы, порядка 700 человек в них – заводчане. Как обстоят дела этим в БМЗ?

Дмитрий Корчик:

Мы уже определились, и от коллектива Белорусского металлургического завода будут кандидаты, именно выдвиженцы, в парламент нашей страны, местные Советы, областные. Вообще, всегда в истории Белорусский металлургический завод очень активно участвовал в этих политических мероприятиях.

Стоит ли бояться повторения стачек 2020 года? Виктория Ходосок:

Опыт 20-го показал, что на крупных предприятиях могут появляться стачки, спящие ячейки. Как этот вопрос урегулирован на БМЗ? Дмитрий Корчик:

Я хочу сказать, что и на 2020 год, и на сегодняшний момент у нас спящих ячеек нет. Коллектив нормально среагировал, и наши работники предприятия очень любят свой второй дом, как мы его называем, наше предприятие, и не нацелены на какие-то повторения, которые происходили в 20-м. Все нацелены только работать, развиваться, зарабатывать деньги.