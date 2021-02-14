«Блюдо, подстаканники, даже кухонные доски есть». Вот что можно сделать из эпоксидной смолы

От ее работ веет морским бризом, на губах улавливается чуть солоноватый вкус, пространство заполняет шум прибоя и кажется, вот-вот за плечи обнимет свежий ветерок. Работы Валентины Моложавой имеют магическую силу. Едва взгляд касается лазурных переливов, как тут же растворяешься в пространстве и теряешься во времени, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Распознать природу красок и нащупать «свежие мазки» под силу профессионалу, простому же обывателю прочесть искусство получается с трудом. И неудивительно. В руках мастера приобретает эстетическую огранку один из самых непростых материалов: эпоксидная смола.

Валентина Моложавая, художник, автор работ из эпоксидной смолы:

На просторах интернета искала разные техники и увидела что-то интересное. Поняла, что это за материал, стала искать поставщиков. Первое мое изделие, которое я сделала, это было три подстаканника. Дальше стала другие картины рисовать. Если у меня получилось море, значит мне хотелось попробовать что-то другое, попробовала абстракцию. Смола не взаимодействует с водой, и если попадет малейшая капелька или влага, то она не застынет, изделие будет испорчено.

Все начиналось с кистей и красок. Валентина еще в детстве окончила художественную школу. Грезила о профессиональном высшем, но судьба распорядилась иначе. Свою жизнь связала с пищевой промышленностью. Она продолжала творить для себя, мечтая о художественных подмостках. И признание пришло. Ее работами стали интересоваться арт-пространства. Но вскоре творческую натуру захватил новый азарт. Свое хобби Валентина превратила в смысл жизни и средство самовыражения.

Валентина Моложавая:

Изначально у меня были подстаканники и картины. Я решила сделать бижутерию. Как-то мне пришла идея сделать блокнот. Это совершенно две разные смолы. Вот такая твердая, а изначально она в жидком состоянии. Есть защитное покрытие. Вторую я сделала именно из защитного покрытия, и потому он такой пластичный и у него есть эффект памяти. Широкий пласт для творчества – в этом и заключается эксклюзивность материала. Он пластичен и гибок, умеет подстроиться под любые формы, и каждый раз играет по-новому.

Валентина Моложавая:

В кухонной утвари очень актуально. Практически большинство любит доски из натуральных пород дерева. Очень оригинальная такая форма есть «кит». Она большая, чтобы разложить мясную или сырную нарезку много места. Наибольшей популярностью пользуются круглые. Есть вот такое декоративное блюдо и подстаканники. Это можно сделать под сервировку стола.

Эпоксидная смола непредсказуема. Она создает интригу, ведь повторить шедевры (даже при желании) не удастся. Материал сам выбирает драматургию и будущий сюжет арт-объекта. Главное – разобраться с пропорциями.

Валентина Моложавая:

Есть разные виды смол, у них разное соотношение. Я бы не сказала, что резкий запах, но тем не менее никогда нельзя работать без средств защиты. Когда мы смешали два компонента, далее идет процесс жизни. Сегодня мы используем густую, время жизни у нее 20 минут. Что это значит? Это значит, что за 20 минут мы должны успеть сделать. Иначе она застынет, затвердеет.

Варианты применения удивительного сырья безграничны. Валентина постоянно находится в поиске вдохновения. Идеи рождаются в быту, приходят из внешнего мира, а порой новые мотивы подсказывают и почитатели творчества. В сундучке маэстро хранятся неповторимые изделия: от костера до женских аксессуаров.

Валентина Моложавая:

У нас есть декоративное панно. Казалось бы, что можно использовать обычное крепление, и оно очень красиво. Но стоит добавить несколько деталей – здесь мы просверлили отверстие, берем обычный часовой механизм – и у нас появляются часы. Вот наше панно превратилось в часы.