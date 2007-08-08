Блошиный бум

На "горячую линию" СТВ поступили звонки от жильцов, которые недовольны работой санитарных служб по проведению дезинфекции подвалов и подъездов.

В ряде жилых домов города стали появляться блохи. Причина - разведение домашних животных и антисанитария подвалов.

:Из подполья - в апартаменты. Блошиный переполох в доме №3 по улице Грицевца без жертв не обошёлся. Техподполье старого жилого дома - место хоть и не комфортабельное, но для кошек становится номером в системе "всё включено". Тусклый свет, вонь, песок и влажный воздух - шик-условия для жизни "кровососов" и кульминация работы дезинфекторов.

Быт в упадке - кошки в порядке. В тёмных стенах квартиры у Владимира Коршуна - 15 питомцев. В то время как правила ЖЭСа разрешают не более двух. Запретам не внемля, Владимир на этом останавливаться не собирается. Домашний зоопарк, равно как и нелегальный подвальный заповедник становится реальной причиной угрозы появления блох.

Столкнувшись с подобной проблемой, жители должны, прежде всего, подать заявку на отлов домашних животных. Только после этого группа дезинфекторов способна будет выехать по вызову. В месяц на 53 дома в ЖЭС приходит три заявки. Задача дезинфекторов - не только истребить, но и предотвратить появление блох в техподпольях жилых домов.

В лаборатории городского центра профилактической дезинфекции блоха уже стала музейным экспонатом. Её исследуют и выявляют степень опасности для человека. Опасность есть, но заражение от укуса - случай редкий. Чтобы блохи больше не мешали жильцам, профилактические мероприятия будут проводить гораздо чаще.

Поделиться проблемой, рассказать о ярких событиях вы можете, позвонив на горячую линию СТВ в Минске: 2-90-66-00, и по мобильной связи: 1-600-700. Звоните нам в рабочее время.