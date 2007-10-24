Близнецы атакуют

Они мечтали не о краповых, а о голубых беретах, но призвали их в роту почетного караула. Правда, для них служба - по сути одна на двоих.

Братья-близнецы Голынские только начали заполнять свой послужной список, но уже в буквальном смысле стали лицом элитного подразделения.

Генетикой в белорусской армии еще не вооружались, но призвать на службу природный резерв собирались давно. Года три военные из роты почетного караула особенно пристально вглядывались в лица новобранцев - для элитного подразделения искали внешне схожих, в Могилеве нашли идентичных. Братьев-близнецов Голынских.



У Галины Анатольевны - смешанные чувства - вроде и гордится, а вроде и скучает. Снова пересматривает детские фотографии и вспоминает, что сыновья всегда мечтали о берете цвета неба. В десант в итоге не попали, но все равно показали высший пилотаж.

Как дела на самом деле - сразу и не поймешь - эмоции для братьев Голынских как военная тайна - под грифом "секретно". Служба такая. Самое забавное даже не в том, что близнецы оказались в одной роте, а то, что теперь они по долгу службы всегда будут рядом. В так называемой "президентской паре" возлагать венок главы государства и идти перед первыми лицами страны. Дублеров не будет - такая почетная двойка - единственная в своем роде. Предшественникам Голынских вот-вот увольняться, поэтому мастер-классы проводят оперативно.

Их еще не все различают, но все же они очень разные. Да и вообще, выступления элитной роты всегда настолько синхронны, что почетные караульные часто - на одно лицо. Но это только на первый взгляд. До такого чуда природа пока не додумалась.



