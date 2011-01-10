Близка к завершению реконструкция ЦУМа

Уже весной он порадует минчан обновленным фасадом,а встречать посетителей при входе будут скульптуры Владимира Жбанова.

Ближе к осени распахнет двери магазин по соседству. Универсам заметно преобразится внутри и снаружи. Здесь можно будет не только купить продукты, но и назначить свидание в уютном кафе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Романович, заместитель начальника управления потребительского рынка:

Что касается универмага «Беларусь», то работы по плану будут вестись в течение трех лет. По итогу реконструкции предприятия, минчане получат современный объект,полностью модернизированное современное оборудование. Торговые площади предприятия увеличатся более чем на 1000 квадратных метров.