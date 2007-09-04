Близится награждение победителей конкурса "Минский мастер - 2007"

На высокое звание претендует 31 человек. Это рабочие, учителя и врачи.

7 сентября в Республиканском Дворце культуры профсоюзов им вручат дипломы и подарки.

:Маргарита Жукова, повар одной из минских гостиниц, побеждает в конкурсе "Минский мастер" второй год подряд. По мнению организаторов - Минского городского объединения профсоюзов - стаж работы конкурсантов не так уж и важен. Главное - хорошо знать свое дело. Маргарита работает поваром лишь 5 лет. И уже имеет самый высокий, 6-й разряд.

С тем, что лучшие повара - мужчины, Маргарита Жукова не спешит соглашаться. А что ей нравится готовить больше всего, пока не решила. Хотя предпочитает поколдовать над сложным блюдом. Такое умение пригодилось и на конкурсе.

Работа в отеле имеет свою специфику: вкусно должно быть и европейцу, и китайцу. Выход, говорит Маргарита, - готовить универсальные блюда, те, что любят во всем мире. Руководство своему повару доверяет и соглашается с ней.

Скоро Маргариту и 30 других победителей конкурса "Минский мастер-2007" наградят дипломами и подарками. Отборочные этапы проходили с февраля, финалы в разных номинациях завершились в июле. Чествование лучших приурочено к 940-летию Минска.