Бланки ответов на тесты по математике и физике проверены

Специалисты Республиканского института контроля знаний Минобразования Беларуси проверили бланки ответов на тесты по математике и физике. Сертификаты тестов уже поступили в региональные центры тестирования. Напомним, что испытания по математике прошли 19 июня, а по физике 21 июня. По европейским стандартам тестирование, которое проводится при поступлении в вузы или ссузы, считается объективным, когда большинство абитуриентов получает от 40 до 60 баллов по 100 балльной шкале. В этом году на тестировании по физике самой высшей оценкой стало 98 баллов, которые получил один абитуриент. Испытание по математике на 100 баллов написали одиннадцать человек.