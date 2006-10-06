Благоустройство столицы продолжается

Триста два минских двора до конца года приведут в порядок. Большая часть работы уже сделана: на многих улицах появилась тротуарная плитка, обустроены газоны, посажены более двухсот пятидесяти деревьев и восьми тысяч кустарников.На эти цели из городского бюджета израсходовано более восьми миллиардов рублей. В целом, за три минувших года в порядок приведены более тысячи дворовых территорий. Однако, еще как минимум семьсот требуют благоустройства. Для большей эффективности работы коммунальщики разрабатывают новую программу до 2010 года.