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Благоустройство, инвестпроекты, система здравоохранения. Эти вопросы обсудит 6 мая Александр Лукашенко

06 мая 2022 08:17
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Новости Беларуси. Благоустройство, инвестпроекты, система здравоохранения, совершенствование местного самоуправления. 6 мая в центре внимания Президента – вопросы развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоустройство, инвестпроекты, система здравоохранения. Эти вопросы обсудит 6 мая Александр Лукашенко-1

Во Дворец Независимости приглашены мэр, помощник Президента по Минску, уполномоченные – это председатель Совета Республики Национального собрания и министр МВД.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Наталья Кочанова # Иван Кубраков # Фотофакт

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