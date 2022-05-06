Благоустройство, инвестпроекты, система здравоохранения. Эти вопросы обсудит 6 мая Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Благоустройство, инвестпроекты, система здравоохранения, совершенствование местного самоуправления. 6 мая в центре внимания Президента – вопросы развития столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости приглашены мэр, помощник Президента по Минску, уполномоченные – это председатель Совета Республики Национального собрания и министр МВД.