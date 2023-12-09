Благотворительный проект «Республиканская ёлочка желаний» стартовал в Беларуси. Как поучаствовать?

Творить добро просто. И белорусы это подтверждают каждый день своими делами. Людей объединяют многочисленные благотворительные акции, которые неизменно сопровождают предновогодний период в нашей стране. Сегодня, 9 декабря, в Минске стартовал проект «Республиканская елочка желаний», инициатором которого выступило общественное объединение «Патриоты Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель проекта – исполнить мечты маленьких белорусов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На протяжении долгого времени организаторы акции собирали открытки желаний от воспитанников детских домов и интернатов, а сегодня десятки людей выразили готовность привнести немного волшебства в их жизни.

Михаил Цыргунов, курсант Академии МВД Беларуси: Я узнал о проекте «Патриотов Беларуси», в рамках которого помогают детям-сиротам. Сам рос без родителей, поэтому не смог остаться в стороне. Пришел сюда, чтобы осчастливить какого-то маленького человечка. Знаю, как это важно и нужно в наше непростое время.

Ольга Губаревич, секретарь-референт республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси»:

Мы решили устроить такой праздник, мероприятие, посвященное «Республиканской елочке желаний». Чтобы люди пришли с подарками, мы взамен им даем письмо с желанием ребенка. Либо те люди, которые еще не успели поучаствовать, они выбирают подарок. Важно показать детям, что про них не забывают. И тем, кому нужна помощь, мы им поможем.

Просьбы простые: игрушки, наборы для творчества, пазлы. Ближе к празднику подарки доставят каждому ребенку, чье письмо оказалось на елке желаний.