Благотворительный концерт и акция «Выбирай.BY» прошли в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле прошли десятки благотворительных акций, которые приурочили к Международному дню молодежи. Центральным событием стал благотворительный концерт и акция «Выбирай.BY».

Дебаты о волонтерстве – первый для Гомельской области опыт в рамках глобального молодежного проекта «Выбирай.BY». В рамках этого дебат-клуба ранее уже обсуждались такие острые проблемы, как строительство Белорусской АЭС и выборы Президента страны. Гомельчанам же досталось прикладное применения философского вопроса «о добре в жизни человека».

Судя по росту численности волонтерского движения, своеобразная мода на добрые дела в Беларуси в последние годы действительно появилась Однако, возможно, и то, что люди просто стали больше говорить о том, что делают.

Участник дебатов:

Одев майку волонтера, он гордо бьет себя в грудь, что волонтер. Ведь в большинстве мы не видим настоящих волонтеров, мы не слышим о них, они не освещают свою деятельность, они не говорят об этом, они не кричат об этом в Интернете, они делают это по зову сердца.

Волонтерское движение в стране сегодня достигло того уровня, когда его просто невозможно не замечать. В ходе дебатов даже предложили урегулировать некоторые моменты волонтерства законодательно. Ясно, что вместить стремление к добру в рамки указа или декрета не получится, но изменить некоторые подходы к делу вполне реально.

Участник дебатов:

Если выйдет документ, который будет разрешать не платить налоги на сумму помощи, это будет хорошее лояльное решение.

Закон о волонтерстве – дело будущего, а уже сегодня белорусские волонтеры получили свои первые реальные документы. Своеобразным досье добрых дел станет личная книжка волонтера. В документ заносятся выполненные проекты. Первым в стране документ получил гомельский студент Сергей Петрушенко. Его отряд занимается организацией досуга в детских учреждениях.

Сергей Петрушенко, волонтер:

После этого провел с ними несколько дней. Ты даешь прощальный концерт, а тебе весь зал кричит, детский смех, хохот, они кричат, радуются за тебя, и ты вместе с ними стоишь на сцене, поешь песню, у тебя прямо ком к горлу подходит, чуть ли не слеза течет. Эти ощущения не передать, их нужно почувствовать.

В ближайшие недели белорусская молодежь планирует активно дискуссировать в рамках проекта «Выбор.BY». В сентябре представители всех областей примут участие в финале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.