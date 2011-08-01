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Благотворительность: в крупных универмагах Минска появились дежурные точки, куда можно приносить школьные принадлежности

01 августа 2011 20:01
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Собрать портфель первоклассника всем миром — благотворительная акция стартовала в столице.

К 1 сентября собранные вещи отправятся детям из многодетных семей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ирина Дудка, заместитель начальника управления социальной поддержки населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Люди покупают или приносят канцелярские товары, отдают нашим волонтёрам. Волонтеры их формируют и доставляют в Комитет по труду и социальной защите. Сбор будет проходить до 25 августа. 25 августа в кинотеатре «Пионер» пройдёт День первоклассника, где детям подарят школьные принадлежности.

# общество

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