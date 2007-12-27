Благотворительная акция "Наши дети" проводится до 10 января

Эта акция, ставшая уже традиционной, обращена к детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, из многодетных и малообеспеченных семей.

На праздник приглашены также учащиеся-победители международных, республиканских и региональных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований.

К слову, в благотворительной акции "Наши дети" в течение года приняли участие представители 86 министерств и других госорганов. С адресной помощью и подарками они посетили 118 детских учреждений страны, в числе которых больницы и школы, дома-интернаты и опекунские семьи. Но самым эмоциональным событием акции организаторы считают Главную Елку страны. Итоги акции будут подведены в середине января. Напомним, уходящий 2007 был объявлен в Беларуси Годом ребенка.

