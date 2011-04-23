Благодатный огонь будет доставлен в Минск вечером в субботу самолётом из Иерусалима

Православные и католики готовятся к светлому празднику Пасхи. У верующих сегодня Великая суббота. Богослужения в храмах идут весь день, а вечером сольются с началом торжественной пасхальной заутрени.

В архикафедральном костёле Имени Пресвятой Девы Марии пасхальную Вигилию сегодня ночью отслужит Митрополит Тадеуш Кондрусевич, а Митрополит Филарет Праздничную Литургию проведёт в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Сюда вечером Благодатный огонь самолётом доставят из иерусалимского храма Гроба Господня. Здесь пламя — символ христианской веры — возгорается ежегодно. Христиане всего мира дождались сошествия Благодатного огня над каменным ложем, на котором покоилось в Великую субботу тело Христа. Благодатный огонь чудесным образом появился в 14:24 по минскому времени после молитвы о ниспослании. Совместно молились об этом патриарх Иерусалимский Феофил и десятки тысяч паломников со всего мира. Как именно священнослужители получают пламя, наверное, останется одной из самых больших загадок для человечества. После того, как чудо схождения произошло, Феофил передал Благодатный огонь верующим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сегодня принято освящать куличи, пасхи, крашеные яйца — символ обновления жизни, и другую праздничную трапезу. Верующие идут в храмы с самого утра.