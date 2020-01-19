«Благодарю за службу и желаю новых успехов». Президент Беларуси поздравил белорусских спасателей с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Праздник смелых и мужественных. День спасателя отмечают в Беларуси. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подготовка и мастерство белорусских спасателей известны во всем мире. Им много раз доводилось протягивать руку помощи странам, пострадавшим от природных катастроф или военных конфликтов. Особую признательность выражаю ветеранам, многие из которых сегодня передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам. Убежден: вы и впредь будете достойно выполнять свой служебный долг, ведь вам доверено оберегать самое ценное – жизнь и здоровье наших граждан. Благодарю за службу и желаю новых успехов во имя процветания Республики Беларусь.