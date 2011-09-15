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Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист

15 сентября 2011 09:29
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Ничего не подозревающая птица прогуливалась по парку и всем видом показывала, что в помощи журналистов не нуждается. Ловили аиста всей съемочной группой, после чего отвезли в Минский зоопарк, где птицей займутся уже профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:
Первичный осмотр сделан, мы убедились, что никаких сильных повреждений у него нет. Может, его кто-то грызанул, может, собака какая-то. Но все это зажило, перо обрастет. Сейчас мы его определим в карантинник, он два часа посидит, чтобы прошел стресс. На следующий день мы его обработаем от различных паразитов.

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-1

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-3

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-5

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-7

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-9

Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист-11

 Смотрите также запись Марины Некрасовой в ее блоге на СТВ о раненом аисте.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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