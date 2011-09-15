Благодаря звонку на горячую линию СТВ, в Минске был спасен заблудившийся раненый аист

Ничего не подозревающая птица прогуливалась по парку и всем видом показывала, что в помощи журналистов не нуждается. Ловили аиста всей съемочной группой, после чего отвезли в Минский зоопарк, где птицей займутся уже профессионалы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Лебедева, заместитель директора Минского зоопарка:

Первичный осмотр сделан, мы убедились, что никаких сильных повреждений у него нет. Может, его кто-то грызанул, может, собака какая-то. Но все это зажило, перо обрастет. Сейчас мы его определим в карантинник, он два часа посидит, чтобы прошел стресс. На следующий день мы его обработаем от различных паразитов.