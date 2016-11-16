Благодаря техническим нововведениям на белорусско-польской границе время в пути поездка «Москва-Берлин» составит около 20 часов

Новости Беларуси. Из Москвы в Берлин быстро и с комфортом. Беспрепятственный пропуск поезда с системой автоматического изменения ширины колесных пар обеспечат на белорусско-польской границе. Специальной для этого в Брестском депо установлено переводное устройство.

Новая система пока не имеет аналогов на всем постсоветском пространстве. Она позволит значительно сократить время перехода с широкой колеи на узкую и обратно. Это сократит время нахождения поезда в пути.

Со следующего месяца добраться из Москвы в Берлин можно будет чуть более чем за 20 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Петрунин, заместитель генерального директора транспортной компании (Россия):

На сегодняшний день поезд, который меняет тележку на переводном устройстве, находится на станции «Брест» два и более часов. Вот для того, чтобы поезд проходил здесь по переводному устройству, в технологии заложено 30 минут. Это предусматривает прицепку локомотива, надвиг на переводное устройство, переприцепка к локомотиву узкой ширины и проследование далее на территорию Польши.