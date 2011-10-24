Благодаря снимку в интернете историки смогли определить место массового захоронения красноармейцев в Брестской крепости

Уже подняты останки более 30 защитников легендарной цитадели. Но на этом работа не завершается. После процесса идентификации, останки с соблюдением всех военных почестей перезахоронят под плитами мемориала.

Андрей Юрьевич, историк по образованию, после срочной службы в поисковом батальоне остался служить на контрактной основе. К раскопкам в Брестской крепости готовился особенно тщательно. В этой работе, говорит археолог, мелочей не бывает. Сопоставляются все факты.

При раскопках найдены личные вещи. У одного бойца были наручные часы, которые показывают время 11 часов 20 минут, бритва, медальоны. Всё это помогло установить, что здесь захоронены бойцы советской армии.

Андрей Каркотко, археолог:

На данный момент подняты останки 32 погибших в июне 1941 года воинов. О том, что это бойцы Красной армии, говорят сопутствующие находки. Самые ценные — это медальоны, благодаря которым мы, возможно, установим имена бойцов.

Точное место захоронений искали долго. На архивном снимке видна Белая Церковь. Но определить расстояние до воронки оказалось непросто. Площадь всей территории крепости — 4 квадратных километра. Воронок здесь во время войны было немало. Ведь для штурма самого западного укрепления немцы использовали мортиру «Карл» — одно из самых мощных орудий Второй Мировой.

Андрей Каркотко, археолог:

При взрыве снаряда системы «Карл» образовывалась воронка 15 метров в диаметре и 5 метров в длину.

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей V Форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Воронок после боев в крепости было очень много. Разного диаметра, разной глубины. В воспоминаниях пленные писали «мы хоронили останки погибших в этих воронках». Самое главное для нас то, что защитники подняты и будут перезахоронены в мемориальном комплексе.

Сложность работы для поискового отряда заключается еще и в особенностях грунта. Здесь много битого кирпича и железа. Но, как считают археологи, не найдены еще более 1000 защитников легендарной цитадели, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Коркотадзе, заведующий филиалом «Музей V Форт» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

По данным и немецким, и нашим, более 2000 солдат и командиров погибли при обороне крепости. В данный момент под плитами мемориала находятся только 962 человек. Постоянно всплывают новые фотографии сделанные немцами в 1941 году.

Воспоминания очевидцев и архивные документы не раз помогали археологам. Так в середине 90-х годов благодаря рассказам жены одного из защитников Брестской крепости, на бывшем стадионе цитадели, были найдены останки более сотни красноармейцев. И сколько таких братских могил таит в себе Брестская Крепость, еще только предстоит выяснить.