«Благодаря этому удавалось победить эпидемии и сберечь жизнь». Митрополит Вениамин призывает верующих прислушиваться к рекомендациям врачей

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

По линии церковной не можем дать такое полное разъяснение, с точки зрения того, как эта действует вакцина, именно по медицинским вопросам и так далее. Но, с точки зрения духовной, мы знаем, что прививки, вакцинации – это дело, которое уже осуществляется в течение столетий. И благодаря этому удавалось победить многие эпидемии и сберечь жизнь и здоровье многим людям. Но сейчас, конечно, есть много вопросов недоуменных, которые порой удерживают людей от вакцинации. И думается, что эти вопросы должны быть сняты в процессе такой доверительной беседы, общения с врачами, специалистами в этой сфере.