«Благодаря этому удавалось победить эпидемии и сберечь жизнь». Митрополит Вениамин призывает верующих прислушиваться к рекомендациям врачей

Новости Беларуси. Мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от вируса. Поэтому в обществе разворачивается широкая информационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ защитить себя от вируса. Поэтому в обществе разворачивается широкая информационная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси к процессу подключилось духовенство. Митрополит Вениамин призвал верующих следовать рекомендациям врачей, а священникам напомнил о том, что пастырское слово или совет могут стать определяющими.
В столице 28 сентября прошла встреча координационного совета Минздрава и БПЦ. Обсудили проблему с разных сторон.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
По линии церковной не можем дать такое полное разъяснение, с точки зрения того, как эта действует вакцина, именно по медицинским вопросам и так далее. Но, с точки зрения духовной, мы знаем, что прививки, вакцинации – это дело, которое уже осуществляется в течение столетий. И благодаря этому удавалось победить многие эпидемии и сберечь жизнь и здоровье многим людям. Но сейчас, конечно, есть много вопросов недоуменных, которые порой удерживают людей от вакцинации. И думается, что эти вопросы должны быть сняты в процессе такой доверительной беседы, общения с врачами, специалистами в этой сфере.
Священнослужители регулярно посещают больницы, детские дома и дома престарелых. В социальных учреждениях открываются часовни. Для того, чтобы достичь главного – сдерживать распространение эпидемии и одержать окончательную победу.