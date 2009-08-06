Благодарность Президента Беларуси объявлена пятерым гражданам

Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 4 августа. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Благодарность Президента Республики Беларусь за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов объявлена декану факультета иностранных языков Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Людмиле Банниковой.

Директору ПЧУП «Ямполь-Слуцк» ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» Владимиру Сергиене Благодарность Президента Республики Беларусь объявлена за значительный личный вклад в решение вопросов реабилитации инвалидов по зрению.

Глава государства также отметил многолетнюю плодотворную работу в государственных органах, образцовое выполнение служебных обязанностей начальника канцелярии Президента Григория Флерко, значительный личный вклад в совершенствование налоговой системы республики работников Министерства по налогам и сборам: заместителя министра Ларисы Кондратовой и начальника главного управления учета налогов и ведомственного контроля Надежды Ключник, сообщает БЕЛТА.