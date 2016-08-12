Бизнес-леди Беларуси и России обсудили условия создания совместных проектов

Новости Беларуси. Белорусская Кухня в Сибири или как укрепить экономические связи России и Беларуси. Этот вопрос за круглым столом обсудили бизнес-леди двух стран. В дискуссии приняли участие предприниматели, руководители компаний, представители общественных объединений и волонтерских организаций.

В центре внимания - условия ведения бизнеса, возможности рынка Союзного государства и создание совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Глазунова, руководитель благотворительного фонда (Россия):

Самые интересные проекты, которые сегодня готовы к реализации в принципе, которые есть уже партнеры, готовые вести переговоры конкретные — это безусловно туризм. Причем, Туризм патриотический в первую очередь. И нам бы конечно было бы интересно дать возможность детям узнать по новой, взрослым, может быть вспомнить, те ужасы, которые происходили во время второй мировой войны.