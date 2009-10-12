В Могилевской области отмечают 66-ю годовщину сражения.

Именно здесь 12 октября 1943 года состоялся боевой дебют первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Битва под Ленино предшествовала знаменитой операции «Багратион» и Берлинской операции. Сегодня почтить память погибших на горецкой земле приехали польские ветераны, представители общественности.

Их победный путь - до Варшавы и до Берлина - начался у небольшого белорусского поселка Ленино. Именно здесь 12 октября 1943 года приняла первое боевое крещение польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, сформированная на территории СССР из польских патриотов.

Брат Ванды Семигиновской 18-летним юношей ушел на войну. Битва под Ленино стала для него первой и последней. Десятки лет Ванда потратила на то, чтобы узнать, где он похоронен. Ответ на вопрос со знаком времени дала горецкая земля.

Отдать долг погибшим воинам сегодня приехала не только Ванда. В составе польской делегации - ветераны, представители общественности, молодежь. Все они свято чтят историю, которая связала узами памяти два народа. В братских могилах, расположенных в поселке Ленино, покоится около двух тысяч солдат Красной Армии и более пятисот воинов Войска Польского.

- Нас очень сердечно приняли на белорусской земле, гостеприимно. Все же есть братство между поляками и белорусами. Чувствуется именно дружба простых людей, - заметил Казимир Рдзанек, вице-президент союза Солдатов народного войска Польского ПОЛ.

На героической высоте сегодня расположен Музей советско-польского боевого содружества. Здесь в 1968 году был открыт мемориальный комплекс, который включает обелиск памяти павшим и непосредственно здание музея, оформленного в виде огромной солдатской каски.

Центральное место в музее занимает диорама «Бой под Ленино». Среди экспонатов - знамена советских и польских частей, личное оружие. Музейная коллекция пополняется ежегодно. И в этот раз польские гости приехали не с пустыми руками.

- И белорусская, и польская сторона стремятся чтить историю второй мировой войны и отдавать дань погибшим за справедливость, - говорит Владислав Воробьев, директор музея советско-польского боевого содружества.

В музее хранятся и материалы об участниках исторической битвы и их награды. К слову, отличившиеся в боях под Ленино 239 польских солдат удостоены орденов и медалей СССР.