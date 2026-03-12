Битва харизмы, таланта и знаний – поговорили с победителем конкурса «Студент года»

В Беларуси выбрали лучшего студента страны. Это не просто конкурс красоты или ума. Это настоящая битва харизмы, таланта и знаний. Знаете, кто сорвал этот джекпот? Сегодня эта девушка в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Екатерина Сироцкая, студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

Невероятно прекрасный конкурс. Подготовка длилась у нас не скажу, что очень долго. Конкурс и все этапы заняли почти полгода. Я прошла университетский, областной и республиканский этап.

Юлия Самусенко, ведущая:

Какие были испытания? Может быть, какое-то понравилось вам, а какое-то было очень сложным?