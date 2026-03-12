Битва харизмы, таланта и знаний – поговорили с победителем конкурса «Студент года»
В Беларуси выбрали лучшего студента страны. Это не просто конкурс красоты или ума. Это настоящая битва харизмы, таланта и знаний. Знаете, кто сорвал этот джекпот? Сегодня эта девушка в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Гостья – Екатерина Сироцкая, студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.
Екатерина Сироцкая, студентка Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Невероятно прекрасный конкурс. Подготовка длилась у нас не скажу, что очень долго. Конкурс и все этапы заняли почти полгода. Я прошла университетский, областной и республиканский этап.
Юлия Самусенко, ведущая:
Какие были испытания? Может быть, какое-то понравилось вам, а какое-то было очень сложным?
Екатерина Сироцкая:
У нас было много испытаний. Самым сложным для меня было испытание визитной карточки. Нужно рассказать о себе, собрать всю свою жизнь, собрать свои мечты, характер и изложить это все в трех минутах на сцене – это невероятно сложно. Не так просто рассказать о себе искренне, но при этом не пафосно. Самое любимое испытание – это творческий номер. Потому что я живу сценой, овациями зрителей и очень люблю танцевать. Занимаюсь в хореографическом коллективе университета «Stu-dance», там же являюсь репетитором-хореографом. Для меня танец – это особая форма выражения эмоций.
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