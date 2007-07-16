Биржевые торги в режиме реального времени

Филиал "Белорусской универсальной товарной биржи" открывается сегодня в Гомеле. Торговая площадка здесь будет работать одновременно с центральной в Минске и Брестским филиалом. Продавцы и покупатели отныне смогут участвовать в биржевых торгах в режиме реального времени, находясь в Минске, Бресте или Гомеле. Первые торги в новом филиале состоятся уже в этом месяце. Причем, до конца 2008 года филиалы биржи появятся во всех областных центрах республики. Наличие электронных торговых площадок позволит местным органам власти эффективно организовывать на базе филиалов тендеры, аукционы, закупки продукции для удовлетворения нужд регионов.