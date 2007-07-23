Биометрия обострит внимание пограничников

Беларусь обобщает опыт по внедрению на границах биометрической технологии.

На протяжении четырех дней эксперты из Австрии и Голландии познакомят военнослужащих белорусских погранвойск, специалистов из МИДа, МВД с нормативной правовой базой стран ЕС, которая регламентирует применение биометрии.

Этот способ базируется на параметрах, которые нельзя воспроизвести, утерять, украсть. В паспорт помешается чип с информация о человеке: характерные черты лица, пальцев, почерка и походки. Биометрия увеличивает степень защиты документов от подделок и значительно облегчает борьбу с международной организованной преступностью.



Иван ЧУРНОСОВ, заместитель начальника управления связи и информационных технологий Комитета пограничных войск РБ отмечает, что наша цель - познакомится с внедрением биометрической системы в других странах и выработать свое направление.

