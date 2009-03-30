Биометрические паспорта в Беларуси перешли из разряда мифа в реальность

Уже создана первая партия макетов документов нового поколения. С их помощью можно решать задачи широчайшего профиля: от упрощения визовых процедур до борьбы с международным терроризмом.

Анна-Мария Эриксон — известная личность. Её биометрические данные используются в международной практике документирования. Сегодня их показали белорусским журналистам. Электронный микрочип тут же выдал цифровую фотографию и отпечатки пальцев. В перспективе такой идентификатор появится у любого желающего. И это будет существенный шаг навстречу мировым стандартам. Сейчас паспорта нового поколения в ходу у всех стран-соседок Беларуси, за исключением Украины.

На вид новый документ практически не отличается от привычного нам паспорта. Об электронной составляющей свидетельствует только небольшой знак. В принципе, на такой паспорт можно записать даже музыкальные файлы.

Единого международного подхода к содержанию биопаспорта пока нет. Где-то используется обычная цифровая фотография. Другие страны — сканируют сетчатку глаза и индивидуальные пропорции лица. В любом случае, информация микрочипа зависит от госзаказа. В Беларуси пока дело дошло до пробной партии. Чтобы внедрить технологию полностью потребуется дополнительное финансирование.

Избежать различных очередей и визовых процедур — это конечно хорошо. Но многие расценивают появление биометрического паспорта как механизм жесткого контроля над людьми. У нас этот вопрос решили: выдавать документ планируется по заявительному принципу.