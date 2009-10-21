Билет в космос можно купить в супермаркете

В Австрии в ближайшие дни в обычном супермаркете можно будет приобрести путевку на полет в космос. Необычную услугу своим покупателям предлагает сеть супермаркетов-дискаунтеров Penny.

Билеты по цене всего лишь 210 тыс. евро (что значительно меньше, чем платили ранее все космические туристы) поступят в продажу 22 октября. Таким образом, клиенты супермаркета станут первыми счастливчиками из числа рядовых граждан, у которых появится возможность отправиться в туристическую поездку в космос на ракетоплане XP компании Rocketplane Global.

Регулярные коммерческие полеты в космос Rocketplane Global намерена начать с конца 2011 года. Старт туристических рейсов на околоземную орбиту будет осуществляться с космодрома в американском штате Оклахома. На интернет-странице этой компании билет можно приобрести дешевле, чем в супермаркете Penny: за 170 тыс. евро в пересчете на общеевропейскую валюту, сообщает БЕЛТА.