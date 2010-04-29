«Бигосово»: железнодорожное сообщение между Беларусью и Латвией существенно упростилось

Теперь поезда будут ездить парами, а их пропускная способность составит 64 состава в сутки.
Машинисту Вячеславу параллельной ветки не хватало всегда. О том, как пересекаются пути тепловозов, он знает не понаслышке. С 1990 года направляет на этой станции встречные составы.
Вячеслав Трясков, машинист тепловоза:
Если можно было проехать эту станцию — то есть если с Индры пускали поезда — то, конечно, становились в Бигосово. Или, наоборот, в Индре ждали, когда с Бигосово поезд придет. Ну а сейчас могут сразу два поезда ехать.
Беларусь и Латвия железнодорожным узлом связаны давно. Здесь проходит одно из самых популярных торговых направлений. Через эту станцию направляются не только транзитный грузопоток из России, но и экспортные белорусские грузы в Прибалтику и страны Евросоюза.
Угис Магонис, председатель правления ГАО «Латвийская железная дорога»:
Самый большой транзитный поток через Беларусь идет по этому направлению.
Сейчас пропускная способность достигла 32 пар поездов в сутки. В основном, это грузовозы с нефтью, каменным углем и минеральными удобрениями. Перевозить в латвийский порт Вентспилс планируют и венесуэльскую нефть, переработанную на Мозырьском заводе.
На пограничный переход Бигосово-Индра приходится почти половина всех транзитных перевозок по белорусской железной дороге. Этот состав сегодня первым отправляется по новому пути в латвийский Даугавпилс. Длина нового пути — всего 7 километров. Но его открытие позволит дополнительно перевозить в сутки почти 7 миллионов тонн грузов.
Узкий перегон, замедлявший грузопоток, расширен. Слаженная работа белорусских и латвийских железнодорожников прибавит работы экспортерам и даст импульс развитию транзита.
Каспарс Герхардс, министр сообщений Латвийской Республики:
Республика Беларусь и Республика Латвия имеют очень много возможностей для взаимного сотрудничества. Железная дорога соединяет нас.
Николай Верховец, заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь:
В рамках Таможенного союза, в том числе и для наших соседей — Латвийской Республики, открываются дополнительные рынки, потому что движение уже возможно на достаточно большую территорию.
Строительство второго пути на этом участке — только начало пути по развитию инфраструктуры на белорусско-латвийской границе. К 2016 году двухпутные перегоны появятся и на других станциях.
Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.