«Бигосово»: железнодорожное сообщение между Беларусью и Латвией существенно упростилось

Первый состав отправился сегодня в Латвию по открытому на белорусской станции «Бигосово» второму пути.

Теперь поезда будут ездить парами, а их пропускная способность составит 64 состава в сутки.

Машинисту Вячеславу параллельной ветки не хватало всегда. О том, как пересекаются пути тепловозов, он знает не понаслышке. С 1990 года направляет на этой станции встречные составы.

Вячеслав Трясков, машинист тепловоза:

Если можно было проехать эту станцию — то есть если с Индры пускали поезда — то, конечно, становились в Бигосово. Или, наоборот, в Индре ждали, когда с Бигосово поезд придет. Ну а сейчас могут сразу два поезда ехать.

Беларусь и Латвия железнодорожным узлом связаны давно. Здесь проходит одно из самых популярных торговых направлений. Через эту станцию направляются не только транзитный грузопоток из России, но и экспортные белорусские грузы в Прибалтику и страны Евросоюза.

Угис Магонис, председатель правления ГАО «Латвийская железная дорога»:

Самый большой транзитный поток через Беларусь идет по этому направлению.

Сейчас пропускная способность достигла 32 пар поездов в сутки. В основном, это грузовозы с нефтью, каменным углем и минеральными удобрениями. Перевозить в латвийский порт Вентспилс планируют и венесуэльскую нефть, переработанную на Мозырьском заводе.

На пограничный переход Бигосово-Индра приходится почти половина всех транзитных перевозок по белорусской железной дороге. Этот состав сегодня первым отправляется по новому пути в латвийский Даугавпилс. Длина нового пути — всего 7 километров. Но его открытие позволит дополнительно перевозить в сутки почти 7 миллионов тонн грузов.

Узкий перегон, замедлявший грузопоток, расширен. Слаженная работа белорусских и латвийских железнодорожников прибавит работы экспортерам и даст импульс развитию транзита.

Каспарс Герхардс, министр сообщений Латвийской Республики:

Республика Беларусь и Республика Латвия имеют очень много возможностей для взаимного сотрудничества. Железная дорога соединяет нас.

Николай Верховец, заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь:

В рамках Таможенного союза, в том числе и для наших соседей — Латвийской Республики, открываются дополнительные рынки, потому что движение уже возможно на достаточно большую территорию.

Строительство второго пути на этом участке — только начало пути по развитию инфраструктуры на белорусско-латвийской границе. К 2016 году двухпутные перегоны появятся и на других станциях.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Телекомпания «СТВ», Витебская область.