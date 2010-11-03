Биг-Бен уступил звание самого большого часового механизма в мире новинке в Мекке

Бен больше не Биг. Символ Лондона и всей империи, над которой никогда не заходит солнце, уступил звание самого большого часового механизма в мире новинке в аравийской Мекке.

90 миллионов частей цветной мозаики для циферблата, 22 метра металла для минутной стрелки, 425 метров до земли — и это только начало, Конца перечислению уникальных особенностей безымянного шедевра украшающего новый гостиничный комплекс для паломников-мусульман нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Время, когда весь мир сверял время по английскому Гринвичу, кажется, истекает.