Биатлон на танках: Беларусь завершает подготовку к АрМИ-2016

Новости Беларуси. Белорусские команды завершают подготовку к международным армейским играм АрМИ-2016. В этом году сборная нашей страны выступает сразу в нескольких дисциплинах, среди которых «Танковый биатлон».

Он пройдет в подмосковном Алабино. На соревнования отобраны и подготовлены четыре лучших экипажа от Вооруженных Сил. Тренировки армейцев проходят на полигоне Доманово, где создана специальная трасса (аналог подмосковной).

По условиям конкурса танкистам предстоит продемонстрировать навыки вождения многотонных бронемашин, а также мастерство управления вооружением как с места, так и на ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.